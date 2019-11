Domenica 24 novembre, alle ore 10, nell’Auditorium del Castello di Mesagne, sarà presentato il DIZIONARIO MESAGNESE di Marcello Ignone.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Giuseppe Di Vittorio che è alla terza avventura editoriale. Infatti dopo la pubblicazione del volume “Il contributo dei Mesagnesi e dei Meridionali alla Resistenza e alla guerra di Liberazione” (Sulla Rotta del Sole. Giordano Editore) e del Catalogo della mostra del fotografo Pio Tarantini “Brindisi e Cerano. Frammenti visivi degli anni Settanta” è ora la volta della pubblicazione de “IL DIZIONARIO MESAGNESE” del prof. Marcello Ignone (Sulla Rotta del Sole. Giordano Editore).

Si tratta di un’opera complessa e ponderosa che racchiude, in 864 pagine, il lavoro di anni di ricerca da parte dell’autore con l’obiettivo di:

· preservare l’identità del dialetto mesagnese, valorizzarlo e potenziarlo;

· far conoscere il dialetto agli stessi Mesagnesi e, soprattutto, alle nuove generazioni

· difendere il dialetto dall’ingiuria del tempo e dall’arbitrio dei singoli.

Il Dizionario contiene circa 9.000 lemmi dialettali, ma non contiene solo parole in ordine alfabetico (i lemmi), perché sono presenti anche le indicazioni grammaticali e, in quanto documenti linguistici, giochi, proverbi, modi di dire, locuzioni, soprannomi e tradizioni in genere del popolo mesagnese.

La pubblicazione del Dizionario Mesagnese è parte di un progetto più complessivo dell’Associazione Di Vittorio che comprende anche il rilancio della Banca Cittadina della Memoria che contiene già centinaia di foto originali della vita di famiglie mesagnesi, nonché video e testimonianze orali .

Il progetto, per concretizzarsi, ha incontrato l’appoggio decisivo del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia. Dott. Mario Loizzo, che ha reso possibile realizzare la pubblicazione. Anche il Comune di Mesagne ha dato il suo patrocinio alla pubblicazione. Main Sponsor: Tenute Moreno.

La giornata di domenica 24 novembre – ore 10 – sarà aperta dai saluti di Cosimo Faggiano Presidente dell’Associazione Di Vittorio; Antonio Matarrelli – Sindaco di Mesagne e dall’intervento del Presidente del Consiglio Regionale Mario Loizzo.

Angelo Sconosciuto, dell’Istituto Culturale Storia e Territorio di Mesagne, accompagnerà i presenti alla lettura dell’opera.

A conclusione ci sarà l’intervento dell’autore Marcello Ignone.

Nel corso dell’iniziativa sarà possibile acquistare la copia del Dizionario.