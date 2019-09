Si chiama Discovery Francavilla Fontana. È il terzo raduno di auto d’epoca in programma nella Città degli Imperiali domenica prossima, 29 settembre, su iniziativa del Gruppo Alfa Romeo Sport in collaborazione con la Pro Loco di Francavilla Fontana.

L’appuntamento è sulla centralissima via Roma con i suoi palazzi barocchi, location d’eccezione per la mostra di auto storiche che saranno in esposizione per tutta la mattina, a partire dalle ore 9,00. Ricco il programma della manifestazione che, oltre alla mostra, prevede il carosello per le vie cittadine, con partenza a mezzogiorno da Via Roma e lungo il seguente itinerario: piazza Umberto I, via Immacolata, corso Garibaldi, via Barbaro Forleo, piazza Matteotti, corso Umberto I, via Regina Elena, via Capitano di Castri, largo Croce, Via san Francesco d’Assisi, via Flora, via Quinto Ennio e la passerella finale sul viale Vincenzo Lilla.

“La passione per le auto d’epoca è vivissima tra le nuove generazioni – dichiara Giovanni Colonna, presidente della Pro Loco – e questa passione si manifesta nel fascino per la bellezza e l’originalità del passato. Con questa iniziativa, le auto storiche diventano mezzi per far conoscere e promuovere le bellezze del nostro territorio”. Agli ospiti è riservata la visita guidata alla scoperta di arte, storia e tradizioni di Francavilla Fontana, con tappa al Castello Imperiali e al suo Museo Archeologico, il MAFF, e due soste speciali: quella nella bottega degli artigiani del gusto, la bottega del Confetto Riccio dell’Amore della famiglia Cosimo Passiante e, per assaporare il più tipico dei dolci francavillesi; l’altra nella bottega della cartapesta, per ammirare i Tesori di Carta dell’artigiano Pietro Balsamo.

Come da tradizione, il gran finale è a tavola con il pranzo nella masseria Triticum, accolti dalla titolare Graziana Loparco. Per la partecipazione al pranzo, sino a esaurimento posti, è necessaria la prenotazione telefonando al recapito 320.0515674. “La passione per le auto d’epoca è alimentata da una componente emotiva e da un sano pizzico di orgoglio – dichiarano Simone Biasco e Francesco Distante, promotori del raduno e referenti del Gruppo Alfa Romeo Sport di Francavilla Fontana – Il motorismo d’epoca nasce nostalgico, quasi una sorta di macchina del tempo per ritornare giovani. Non stupisce che la maggior parte degli appassionati siano over 40, eppure sempre più giovani si lasciano oggi conquistare dal fascino del passato, dal lento incedere che la guida di queste “signore” richiede, senza trascurare che, in fin dei conti, le vetture storiche, oltre a essere stupende, costano, tra bolli, assicurazione e manutenzione, una frazione rispetto a una vettura recente”. Il raduno gode del patrocinio della Città di Francavilla Fontana e del GAL Terra dei Messapi e il sostegno di Bar del Corso, Masseria Caliandro, Catservice di Sgura, Centro Revisioni Veicoli Flora & De Nitto, Gemma Ricambi, Menga Petroli, Ottica di Angelo Rimini, Biasco Costruzioni, lo studio di ingegneria Formosi.