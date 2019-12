Avis e Fratres insieme per donare! Domenica 29 dicembre 2019 si svolgerà la “Giornata del Dono”, evento organizzato dalle Associazioni Avis Comunale di Brindi-si OdV e Fratres Gruppo Donatori “San Lorenzo da Brindisi” OdV, in collabora-zione con il SIMT di Brindisi. Dalle ore 8 alle 12 (orario dell’ultimo emocromo) sarà possibile effettuare una donazione di sangue presso l’autoemoteca, posiziona-ta, per l’occasione, in corso Umberto I, nei pressi della Banca Popolare di Bari.

Per donare occorre essere in buona salute, pesare piu’ di 50 kg, non aver as-sunto farmaci (antibiotici, antinfiammatori, antistaminici) negli ultimi 5-10 giorni, non aver fatto piercing e tatuaggi ne’ aver subito interventi chirurgici negli ul-timi 4 mesi, avere uno stile di vita corretto.

Prima di donare si raccomanda una colazione leggera (tè, caffè o succo di frutta con 2-3 biscotti secchi o 2 fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati.

PER ALTRE INFORMAZIONI:

• AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV, PIAZZA “A. DI SUMMA” C/O EX OSPEDALE NEI SEGUENTI ORARI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 17 ALLE 19. TEL.: 0831 523232. E-MAIL: brindi-si.comunale@avis.it PAGINA FACEBOOK: AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV (inviando un messaggio privato);

• FRATRES GRUPPO DONATORI “S. LORENZO DA BRINDISI” ODV, VIALE CARAVAGGIO, 8. E-MAIL: gruppobrindisislorenzo@fratres.eu PROFILO FACEBOOK: FRATRES SAN LORENZO

Vi aspettiamo numerosi per concludere il 2019 all’insegna della solidarietà!!!

COMUNICATO STAMPA AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV – FRATRES GRUPPO DONATORI “S. LORENZO DA BRINDISI” ODV