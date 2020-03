Domenica 29 Marzo, alle ore 10:00, Idea Radio trasmetterà in diretta dalla Chiesa Madre di Latiano la Santa Messa.

L’ emergenza sanitaria in cui ci troviamo, causata dalla diffusione del COVID-19 coinvolge ciascuno di noi come singole persone e anche le Comunità Cristiane.

Il decreto ministeriale, infatti, prevede tra i tanti divieti, fino al 3 aprile, anche il divieto di celebrare la Santa Messa con la partecipazione in chiesa dei fedeli.

I parroci, celebrano comunque le messe negli orari stabiliti, ma sono interdette al pubblico.

Per permettere ai fedeli di vivere questo momento di comunione e di preghiera da casa, il parroco della parrocchia Santa Maria della Neve, Don Salvatore Rubino, in collaborazione con Idea Radio hanno pensato di trasmettere in diretta, attraverso i canali dell’emittente, la Santa Messa della domenica.

Mai come in questo periodo di Quaresima e di permanenza forzata nelle proprie case, è importante riscoprire il senso di comunità anche nella preghiera.

Tutti i fedeli che vorranno seguire da casa, dagli ospedali, case di riposo, la Santa Messa, nella quinta domenica di Quaresima, lo potranno fare tramite i canali fm di Idea Radio, oppure sul sito internet www.idearadionelmondo.it e anche scaricando gratuitamente la App sui dispositivi mobili.