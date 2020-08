DOMENICA 30 AGOSTO IN OSTUNI

SI PRESENTA IL LIBRO “GLI IMPERTINENTI”

Sarà Ostuni (BR), la Città Bianca, Domenica 30 Agosto alle ore 19.00, ad ospitare la 238esima tappa pubblica del tour di presentazione del libro “Gli Impertinenti – Il viaggio di Sandro e Carla Pertini, per l’Italia di oggi”. Il volume sarà presentato al Bar della Villa Comunale, intitolata proprio al Presidente Sandro Pertini, in via Martiri di Kindu, 108, 72017, Ostuni (BR)

Il libro, scritto da Enrico Cuccodoro, professore di Diritto Costituzionale presso l’Università del Salento, e pubblicato dalla casa editrice Voilier ha visto la collaborazione di Alessandro Nardelli, Raffaele Marzo, Giovanni Pizzoleo.

Introduce l’evento e dialoga il Dott. Alessandro Nardelli, sociologo e giornalista pubblicista. Interviene il Prof. Enrico Cuccodoro, Coordinatore Nazionale Osservatorio “Sandro e Carla Pertini”. Alla presentazione prenderà parte il Sindaco di Ostuni, Avv. Guglielmo Cavallo; Saranno salutati i partecipanti all’evento con le parole che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato al lavoro del Professore Cuccodoro – “Esprimo grande apprezzamento per il viaggio per l’Italia da lei svolto per ricordare Sandro Pertini”.

In quest’opera viene rappresentata la vita del Presidente Pertini, uomo tenace, diretto e strenuo difensore della Libertà e la Giustizia Sociale. La sua è stata una figura istituzionale superpartes, il Presidente di Tutti, che più di ogni altro è riuscito a stringere attorno a lui il popolo italiano, dimostrando che è possibile concedere fiducia alle istituzioni in un momento difficile come quello degli “Anni di Piombo”, in cui la democrazia era messa in discussione dall’eversione.

Nel libro si raccontano i viaggi pugliesi del Presidente Pertini, che nel marzo 1980 lo hanno visto accanto ai lavoratori di Taranto, a Turi, nel carcere dove fu confinato in cella con Antonio Gramsci, a Maglie, dove il Presidente si fermò per un saluto sulla lapide di Aldo Moro e a Lecce, per abbracciare i giovani, che gli stavano molto a cuore, un affetto ricambiato profondamente.

Quello di Ostuni (BR), sarà il 238esimo appuntamento pubblico. Finora, tanto successo di pubblico e di comunicazione si sta avendo in tutto il Paese da Sud a Nord.

Il libro si fregia del riconoscimento della “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione anniversari”.