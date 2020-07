I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di Rimini, per guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, il giovane, alle ore 5:20 di ieri è stato controllato a San Pietro Vernotico alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata, di proprietà di un congiunto, poiché in evidente stato di alterazione psicofisica, risultando positivo all’uso di cannabinoidi, cocaina ed oppiaci.

La patente di guida è stata immediatamente ritirata e il veicolo restituito al proprietario, mentre sono state informate l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa.