E’ tempo di iscrizioni, di scelte importanti per le famiglie (è possibile effettuarle sino alle ore 20 del 31 gennaio 2019) e l’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Brindisi apre le porte ai genitori e ai futuri studenti per far conoscere le offerte scolastiche e formative, diffondere brochure e fornire informazioni utili per una delicata scelta.

Gli open day sono organizzati nei tre ordini di scuola nell’ambito del progetto Continuità dal titolo “In viaggio verso la nuova scuola”.

Cinque le giornate in cui il personale scolastico accoglierà i visitatori: nelle scuole dell’infanzia Piaget e San Giovanni Bosco e nella primaria don Milani il primo appuntamento è fissato per domenica 13 gennaio dalle ore 10 alle 12; il secondo, per sabato 19 gennaio dalle ore 16 alle 18.30. Chi invece vorrà conoscere la Scuola Secondaria di primo grado Marco Pacuvio potrà farlo nelle giornate di sabato 12 gennaio dalle ore 16 alle 18.30; domenica 20 gennaio dalle ore 10 alle 12; ultima, in coincidenza con la Giornata della Memoria, domenica 27 gennaio dalle 10 alle 12.

Sarà possibile visitare gli spazi delle scuole, dai laboratori alle aule, tutte dotate di lavagna interattiva multimediale, partecipare in modo attivo alle attività di laboratorio e conoscere la ricca ed eterogenea offerta formativa della scuola: progetti, attività, iniziative, manifestazioni, che testimoniano la volontà di presentare agli studenti una scuola che offre un ambiente relazionale positivo e stimolante, che favorisce lo sviluppo armonico della personalità di ciascuno.

Nell’Istituto brindisino sono oramai realtà consolidate i corsi di potenziamento di inglese con docenti madrelingua, quelli di informatica, lo studio dello strumento musicale (chitarra, clarinetto, fisarmonica, flauto, percussioni, pianoforte, violino e violoncello. Gli strumenti vengono affidati in comodato d’uso agli studenti nell’arco dei tre anni).

Anche l’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi si apre al Territorio accogliendo genitori e futuri alunni che nelle giornate sotto indicate potranno vivere la realtà pedagogica di questo sistema formativo integrato ed esplorarlo in modo attivo. – Sabato 12 gennaio ore 9.00 – 12.30 “Open Day” plesso scuola primaria “C. Collodi” via Mecenate 68; – Sabato 12 gennaio ore 9.00 – 12.30 “Open Day” plesso scuola infanzia “Cicerone” via Mecenate 218; – Domenica 13 gennaio ore 9.00 – 12.30 e 16.00 – 19.00 “Open Day” plesso scuola secondaria di 1° grado “Giulio Cesare” via Tirolo 1; – Sabato 19 gennaio ore 9,00 – 12.30 “Open day” plesso scuola primaria “San Giovanni Bosco” via Mecenate 218; – Sabato 19 gennaio ore 9,00 – 12.30 “Open day” plesso scuola infanzia “Parco Di Giulio” via “G. di Vittorio”. Gli ospiti saranno coinvolti in attività laboratoriali di informatica, scienze, lingua inglese, arte e immagine, educazione fisica e musica (strumentale e corale) condotte dai docenti dell’istituto coadiuvati dagli alunni frequentanti. Il Dirigente Scolastico prof. Antonio Santoro accoglierà, presso la sala conferenze della scuola secondaria di 1° grado “Giulio Cesare: – Martedì 8 gennaio, alle ore 16,30, i genitori degli alunni interessati all’iscrizione alla prima classe di scuola primaria; – Lunedì 14 gennaio, alle ore 16,30, i genitori degli alunni interessati all’iscrizione alla prima classe di scuola secondaria di primo grado; – Martedì 15 gennaio, alle ore 16.30, i genitori degli alunni interessati all’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Nel corso degli incontri illustrerà i punti salienti dell’Offerta Formativa sottolineando la grande attenzione dell’Istituto nell’offrire opportunità diverse ai giovani alunni, tese a sviluppare la loro personalità e a favorire le scoperte di quelle attitudini e predisposizioni che rendono ciascuno meravigliosamente diverso dall’altro.

Per quanto concerne gli istituti superiori:

“La scuola è aperta… il tuo futuro in una scelta: è il titolo dell’iniziativa organizzata dai responsabili del GIORGI”.

Domenica 16 dicembre è partirà la seconda fase dell’orientamento rivolto agli studenti di terza media che entro il 31 gennaio dovranno scegliere in quale scuola superiore proseguire i propri studi. “Conoscere per scegliere” è il tema che ha animato i laboratori didattici orientativi della prima fase dell’orientamento, con lezioni speciali. I laboratori sono stati progettati alla luce del quadro del nuovo ordinamento scolastico degli istituti tecnici e degli indirizzi di studio che il “Giorgi” offrirà al territorio e cioè: Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia.

ScuolAperta-Giorgi continuerà per tutto gennaio, infatti domenica 13 gennaio, 20 gennaio e 27 gennaio dalle 10:00 alle 12:00 sarà possibile visitare aule e laboratori, incontrare il Dirigente Scolastico e i Docenti, avere informazioni sulla Scuola, sugli Indirizzi e sulle discipline di studio, effettuare l’iscrizione ondine. La Scuola, inoltre, offrirà supporto alle famiglie non in grado di effettuare l’iscrizione on-line da sole: il personale di segreteria sarà disponibile ogni giorno per venire incontro a qualsiasi esigenza.

Il programma di Scuola Aperta 2019 è pubblicato sul sito del Giorgi, ww.ittgiorgi.gov.it.



La dirigente scolastica, i docenti e tutto il personale della scuola del Lieo Palumbo invitano i futuri alunni e le loro famiglie al 2° OPEN DAY che si svolgerà domenica 13 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede centrale di via Achille Grandi 17 a Brindisi e presso la sede associata di via Papa Giovanni a Latiano.

Nel corso dell’evento sarà possibile visitare i numerosi e attrezzati laboratori linguistici, multimediali e scientifici, conoscere le attività extracurriculari (alternanza scuola-lavoro, stage all’estero, progetti di arricchimento dell’offerta formativa) e le innovative metodologie didattiche (CLIL, Esabac, metodo Orberg) che sostengono l’apprendimento nelle varie discipline.

I docenti di inglese, francese, spagnolo, tedesco, scienze umane, diritto, scienze naturali e scienze motorie organizzeranno laboratori didattici interattivi.

Alle ore 10,30 la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Oliva, illustrerà, nell’auditorium dell’istituto, la ricca offerta formativa che consente un’ampia possibilità di scelta tra:

Liceo delle Scienze Umane (Brindisi e Latiano)

Liceo Economico Sociale (Brindisi)

Liceo Linguistico (Brindisi)

I PROSSIMI OPEN DAYS

domenica 13 gennaio 2019 Ore 10.00-12.00 sede di BRINDISI e sede di LATIANO

domenica 20 gennaio 2019 Ore 10.00-12.00

Ore 16.00-18.00 sede di BRINDISI

domenica 27 gennaio 2019 Ore 10.00-12.00

Ore 16.00-18.00 sede di BRINDISI e sede di LATIANO

Domenica 3 febbraio 2019 Ore 10.00-12.00

sede di BRINDISI

Il personale di segreteria sarà a disposizione dei genitori che riterranno utile il supporto dei nostri uffici per l’iscrizione dei propri figli al primo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Per ogni ulteriore informazione www.liceopalumbo.edu.it o contattare la segreteria didattica al numero 0831/583124.