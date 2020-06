Esce il 30 giugno 2020 su tutti i maggiori digital store (iTunes, Amazon music, Spotify..) il nuovo album di inediti di Gianluigi Cosi dal titolo Cuore di Ceramica.

L’Ep prodotto da LunaRock record edizioni Lungoviaggio di Enrico Ranalli contiene 6 brani, 5 inediti più una cover in italiano di un brano di Phil Collins, Against all odds.

La copertina dell’Ep è stata realizzata dall’artista Filippo Motole.

Il mixaggio e gli arrangiamenti realizzati da Fabio Masi

Testi e musica Gianluigi Cosi

Gianluigi Cosi è nato a Brindisi il 24 Marzo del 1976 e vive a Brindisi, scrive canzoni da diversi anni, suona chitarra e pianoforte, scrive per la casa editrice Il raggio verde filastrocche per bambini.

Per info concerti

gicobr@libero.it

3492413843