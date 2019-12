Acquedotto Pugliese collabora alle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato nel corso di lavori di ampliamento del cinema Andromeda, a Brindisi, e programmate per domenica 15 dicembre. Per tutta la durata dell’intervento è garantita la regolarità del servizio idrico e fognario nella zona interessata.

Il personale di AQP, su indicazioni provenienti dal Centro Operativo Comunale, sarà pronto a intervenire per un intervento emergenziale, insieme ai rappresentanti degli Organismi, Enti e Gestori dei servizi locali, coordinati dalla Prefettura.

Nello specifico, in caso di imprevisti, saranno disponibili due squadre di fontaneria, pronte a effettuare le manovre idrauliche per una eventuale chiusura del servizio idrico della zona interessata, e personale che, da remoto, possa supportare le attività. Predisposta anche la fornitura integrativa di acqua mediante autobotti, in caso di sospensione temporanea del servizio. Per quanto riguarda il servizio fognario, saranno disponibili due squadre preposte e un gruppo elettrogeno, in caso di guasti elettrici.