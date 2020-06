I Carabinieri della Stazione di San Donaci hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Mario Elio Greco, 65enne del luogo, per evasione.

L’uomo, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, nella serata di ieri, è stato sorpreso sulla pubblica via, senza alcuna autorizzazione. Il Greco era già stato arrestato per lo stesso reato la sera del 1° giugno. Il 65enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto nuovamente alla misura della detenzione domiciliare presso la sua abitazione di residenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.