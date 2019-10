“La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, del Partito democratico, ha finalmente firmato, dopo tanti annunci nell’ultimo anno, il decreto per l’obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4 anni. È una bellissima notizia dopo che tante piccole vite sono state spezzate il più delle volte da incolpevole distrazione di genitori psicologicamente provati. Questi dispositivi eviteranno il ripetersi di simili tragedie e aumenteranno la sicurezza dei bambini e di tutta la famiglia. Da parte della Ministra un grande atto di sensibilità e di attenzione per una questione molto sentita tra l’opinione pubblica”.

Valentina Nadia Fanigliulo consigliera comunale e provinciale PD di Brindisi.

Link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/seggiolini-sicurezza-stradale/dispositivi-antiabbandono-auto-de-micheli-firma-il?fbclid=IwAR1LCQvXA2HFCW4w7AQmxSTXDTyT8xmT846HiGeNZFzMOlC1kQnYC9GETXQ