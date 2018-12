San Pietro Vernotico: 24enne fermato alla guida della propria autovettura, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell’eventuale assunzione di stupefacente. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro ai fini della confisca. Perquisito è stato trovato in possesso di quattro grammi di marijuana occultato nel portamonete. É stato segnalato quale assuntore all’autorità amministrativa.

I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno deferito in stato di libertà un 24enne del luogo per rifiuto dell’accertamento finalizzato a stabilire lo stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato controllato nel corso della serata nell’ambito di un posto di controllo alla circolazione stradale, alla guida di una Fiat Punto di proprietà. Nella circostanza si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento riguardo all’assunzione di stupefacente ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro ai fini della confisca. Perquisito è stato trovato in possesso di quattro grammi di marijuana sottoposta a sequestro, occultati nel giubbino.

Per quanto riguarda il rifiuto dell’accertamento finalizzato al riscontro dello stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la norma sanzionatoria punisce tale comportamento con sanzioni di natura penale, pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che non appartenga a persona estranea. La confisca è un provvedimento a carattere sanzionatorio, attraverso il quale la proprietà del bene passa dal privato allo Stato.