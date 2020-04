Sabato 25 aprile si celebrerà il 75° Anniversario della Liberazione Nazionale.

Per il nostro Paese questa data simboleggia la fine dell’incubo nazifascista e il raggiungimento della pace, della democrazia e della libertà.

Ricordare i momenti che hanno accompagnato la Liberazione e celebrarne i protagonisti è un dovere di tutti i cittadini. Per questa ragione, anche nel pieno dell’emergenza epidemiologica, sabato 25 aprile alle 9.00 il Sindaco Antonello Denuzzo celebrerà questa ricorrenza deponendo una corona di alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Emanuele II.

Le note norme per il contenimento del contagio non consentiranno la presenza del pubblico che tradizionalmente assiste alla manifestazione. Tuttavia sarà possibile seguire la cerimonia in diretta Facebook sul canale istituzionale del Comune di Francavilla Fontana a partire dalle ore 9.00.

“Ritengo sia di fondamentale importanza preservare la memoria e raccontare le radici della nostra democrazia – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – Per questa ragione renderemo omaggio al 25 aprile con la consueta cerimonia. Lo faremo senza pubblico, ma per tutti sarà possibile seguire in diretta facebook l’evento. Il virus non può cancellare la nostra storia.”

L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha patrocinato l’iniziativa “(R)esistiamo – non c’è futuro senza memoria” promossa dalla CGIL e dalle associazioni Unione degli studenti, Libera contro le Mafie, Circo della Farfalla e Zarac.

Anche in questo caso si tratta di una manifestazione a distanza, un contest sui temi che simboleggiano questa giornata, ossia libertà, partecipazione e resistenza. Si potrà partecipare con foto, video, canzoni, poesie, podcast o altri contributi artistici. Tutti i lavori successivamente saranno pubblicati attraverso le pagine social dei soggetti promotori dell’iniziativa.

Comune di Francavilla Fontana