Ricorre, come da tradizione, la seconda domenica del mese di maggio e sarà la prima ricorrenza post lockdown. E’ la Festa della Mamma che si celebra domenica 10 maggio. Da lunedì 4, infatti, come stabilisce il decreto della cosiddetta “fase 2”, si potrà fare visita ai congiunti. Sarà, quindi, l’occasione per molti studenti e lavoratori fuori sede ma, anche, tra chi vive nella stessa città, di poter andare a casa dalla propria famiglia dopo un’assenza lunga settimane a causa del Coronovirus e riabbracciare papà, mamma, nonni.

La Festa della Mamma nasce nel 1974 negli Stati Uniti e in Italia nel 1957, ma qui avevamo in origine due feste della mamma, una di stampo religioso dedicato alla Madonna e una organizzata da fiorai proprio perché maggio è il mese di piena fioritura. Il fiore simbolo per eccellenza è la potentilla simbolo di amore materno oltre che di forza, ma nulla da togliere a rose, tulipani, orchidee, margherite, azalee e al fiore preferito dalla propria mamma. E’, comunque, una ricorrenza che riporta all’ infanzia, che fa riflettere sul rapporto che si ha con la propria madre o su che tipo di mamma si è.

“Vogliamo che questa Festa possa essere un momento speciale per far sapere quanto bene vogliamo alle nostre mamme, soprattutto, in questo particolare periodo – spiega l’assessora alle Pari Opportunità, Angela Martucci. C’è chi ha dovuto lavorare da casa ed occuparsi delle faccende domestiche ed ancora, cucinare ed aiutare i figli a fare i compiti ed inventare giochi e lavoretti da fare insieme. Per questo e per ringraziarle di tutte le attenzioni che dedicano alla famiglia, inviateci i vostri video auguri speciali, con le parole del cuore e non importa che siete bambini, ragazzi o adulti, la mamma è sempre la mamma a qualsiasi età”.

E’ possibile inviare il video messaggio di auguri via WhatsApp al 328.6753490 entro le ore 20 di sabato 9 maggio.

I video messaggi di auguri saranno postati sul canale You Tube e sulla pagina Facebook del Comune di San Michele Salentino. L’iniziativa riguarda solo i cittadini di San Michele Salentino.