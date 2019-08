Davanti alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Sindaco Rossi, concernenti la situazione del verde pubblico e decoro urbano, vorremmo fare chiarezza.

A nostro avviso, è ridicolo che il Sindaco chieda uno “sforzo” per mantenere il decoro della città, perché è lui il capo dell’Amministrazione comunale, compresa la stessa B.M.S..

Tecnicamente è come chiederlo a se stesso.

Il sindaco è colui che sceglie come spendere i fondi pubblici e se decide di farlo spendendoli tutti in feste e spettacoli (come non accadeva da anni), non può pretendere di addossare le responsabilità alla BMS. Tra l’altro, l’amministratore unico Palasciano fa presente che l’Amministrazione ha ridotto i trasferimenti di fondi comunali verso la partecipata per circa 600 mila euro ed è noto a tutti che mancano unità lavorative (solo 16 per 140 ettari di verde, più strade cittadine). Inoltre, sono state bloccate le assunzioni a seguito del bando pubblico ( ricordiamo dietro pagamento di quota per poter partecipare) indetto mesi addietro.

Ma soprattutto, ci chiediamo come fa a far finta di nulla, alla luce del reale rischio di predissesto, spendendo centinaia di migliaia di euro per il suo staff (spesa in passato additata come inutile e di sperpero di denaro pubblico quando lo stesso Rossi si trovava nelle fila dell’opposizione).

A tutte queste domande noi di Forza Italia abbiamo più volte chiesto delle risposte, ma da mesi il sindaco tace e pensa di poter scaricare su altri le proprie responsabilità e mancanze.

Intanto il 27 Agosto è stato convocato un Consiglio Comunale per approvare ulteriori 400 mila euro di debiti fuori bilancio.

Il sindaco Rossi si appresta a passare dalla “Bella stagione” ad una brutta invernata che speriamo gli fornisca finalmente la maturità necessaria per gestire al meglio la cosa pubblica. Purtroppo, però, temiamo che anche questa volta sarà una speranza disattesa.

Forza Italia Brindisi

Dott. Gianluca Quarta

Consigliere Comunale Forza Italia Brindisi

