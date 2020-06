Il Mercato di Campagna Amica del giovedì pomeriggio in Piazza Umberto I, oltre ad offrire alla cittadinanza prodotti a km 0, si trasformerà in un market solidale.

La Giunta Denuzzo ha dato il via libera all’emissione di 160 buoni da 50 euro, spendibili in questo mercato, da destinare alle famiglie in difficoltà economica indicate dall’Ufficio Servizi Sociali.

“Mettiamo a disposizione delle famiglie buoni per 8mila euro per l’acquisto di generi alimentari a km 0 – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali e vice Sindaca Maria Passaro – si tratta di una misura che fornisce un aiuto concreto ai nuclei familiari in difficoltà e, allo stesso tempo, incentiva le aziende agricole locali.”

I buoni nascono da un accordo stipulato lo scorso dicembre con Coldiretti. Quest’ultima si è impegnata, inoltre, a donare gratuitamente alle Associazioni di Promozione Sociale l’invenduto del mercato del giovedì.

“Sosteniamo le attività agricole, provate dall’emergenza sanitaria, sostenendo le famiglie in difficoltà – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – è una forma complementare di aiuto in cui a giovarne è una platea molto ampia. In più, grazie ad un accordo con Coldiretti, l’invenduto sarà donato in beneficenza.”

Comune di Francavilla Fontana