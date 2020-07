Tutto pronto a Francavilla Fontana per l’avvio del cartellone di appuntamenti “Let’s Estate 2020”.

“Nonostante le limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria, abbiamo voluto programmare un cartellone estivo con appuntamenti di qualità – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – si tratta di una serie di eventi pensati per bambini e adulti che potranno trascorrere serate piacevoli in Città.”

Si partirà ufficialmente martedì 21 luglio alle 21.00 con la seconda edizione della rassegna “Cinema InCortile” che quest’anno cambia location e si trasferisce nel campo all’aperto della Croce con ingresso da via San Pietro Canali. Il primo film in programma è “Odio l’estate” di Aldo, Giovanni e Giacomo. Seguiranno lunedì 27 luglio “18 regali” con Vittoria Puccini e Edoardo Leo, venerdì 31 luglio “Frozen II – il segreto di Arandelle”, lunedì 3 agosto “Cena con delitto” con Daniel Craig, venerdì 7 agosto “Mio fratello rincorre i dinosauri” con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese, lunedì 17 agosto “La famiglia Addams”, venerdì 21 agosto “Gli anni più belli” con Pierfrancesco Favino e venerdì 28 agosto “Judy” di Rupert Goold. La rassegna è realizzata in collaborazione con “Salerno Cinema” e le proiezioni saranno con ingresso libero e gratuito.

Venerdì 24 luglio alle 18.30 dal Parco Alfieri prenderanno il via le iniziative della rassegna “Una città per sognare” a cura del Circolo Arci Le Radici e le Ali. Il primo appuntamento sarà dedicato alla creatività con una estemporanea d’arte. Domenica 26 luglio sarà la volta di una caccia al tesoro nel quartiere San Lorenzo, sabato 1 agosto spazio alle letture animate nel centro storico e, per concludere, domenica 2 agosto giochi, racconti e laboratori su Corso Umberto I.

Venerdì 24 luglio alle 21.15 si aprirà anche il cartellone degli eventi teatrali con lo spettacolo “Voci nella notte – i traviati alquanto traviati” in programma sul piazzale dello skatepark nel quartiere San Lorenzo. Gli altri spettacoli in cartellone vedranno in scena giovedì 30 luglio “Aspetti di vita – Emozioni” e giovedì 28 agosto “Calabbò e lu ziu di Roma”. Entrambi gli spettacoli, a cura della Compagnia il Sipario, si terranno nell’Anfiteatro della Villa Comunale a partire dalle ore 20.30.

Ad agosto prenderanno il via anche gli appuntamenti musicali. Si comincerà con la V edizione della rassegna ArmoniEstate che martedì 11 agosto ospiterà nel Chiostro della Croce il duo composto da Achille Succi e Danilo Bilotta. Si proseguirà sabato 22 agosto con l’ensamble Chamuleau nel Chiostro dei Cappuccini. La musica continuerà a vibrare con i due appuntamenti del Lilla Musica Fest a cura del Circo della Farfalla in programma domenica 23 e 30 agosto nell’Anfiteatro della Villa Comunale. Dal 3 al 5 settembre in Piazza Giovanni XXIII tornerà la rassegna Francavilla è jazz.

Giovedì 20 agosto alle 21.00 nell’Anfiteatro della Villa Comunale tornerà la Festa dell’emigrante memorial “Cosimo Penta”.

Sabato 22 e domenica 23 agosto su via Roma sarà di scena il mercatino della creatività a cura dell’Associazione Smile.

Il mese di settembre sarà dedicato ai libri con la presentazione dell’ultimo lavoro del prof. Gerardo Trisolino (venerdì 7 settembre) e con “Le strade dei libri” a cura del Circolo Arci Le radici e le ali.

Il cartellone si chiuderà con la Settimana della mobilità sostenibile in programma dal 16 al 22 settembre.

Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana