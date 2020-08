40 strade, questo il numero di vie dell’abitato di Francavilla Fontana che sarà totalmente riasfaltato nel primo lotto di lavori approvato dall’Amministrazione Comunale.

Si tratta della prima fase di un piano straordinario di messa in sicurezza delle strade di Francavilla Fontana con un investimento di 750mila euro.

I lavori, per cui sarà pubblicato uno specifico bando di gara nei prossimi giorni, riguarderanno lo smantellamento del tappeto esistente e il rifacimento del manto d’asfalto.

Le strade interessate sono: via Fiume, via Silvio Pellico, via Martiri di Belfiore, via Brigadiere Di Maria, via Giovanni Calò, via Casisto, via Di Vagno, via Lorenzo Forleo, vicoli Maddalena e Casalicchio, via Rudiae Paucetia, via Salamastro, via Cesare Milone, via Pinca, via Pascoli, via Leonardo Antonio Forleo, via Parini, via Sellario, via Confalonieri, via Pepe, via Immacolata, via Lupo, via La Pira, via Braccio, via De Gasperi, via Giolitti, via Bartolo Longo, via Benedetto Croce, via Fra Benedetto Greco, via Della Conciliazione, via Semeraro, via Gioberti, via Misa, via Bellanova, via Massari, via Piave, via Montegrappa, via Giordano, via Tagliamento, via Pietro Incalza e Strada Tiberio Capitolo in contrada Cantagallo.

Le economie di gara saranno utilizzate per la realizzazione di ulteriori lavori di rifacimento stradale e integreranno i 450mila euro già stanziati per il secondo pacchetto di interventi.

L’Amministrazione Comunale per la manutenzione straordinaria della rete stradale urbana ed extraurbana ha stanziato la somma record di 1,2 milioni di euro.

Intanto, sono stati riavviati i lavori di manutenzione ordinaria con la riparazione delle buche presenti sui tappeti d’asfalto.

Comune di Francavilla Fontana