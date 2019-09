È stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa il programma completo della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che si svolgerà a Francavilla Fontana dal 16 al 22 settembre. Quest’anno la campagna europea ha come slogan “Cammina con noi” e punta i riflettori sulla sicurezza del camminare e andare in bicicletta in città e sui vantaggi che può avere su salute, ambiente ed economia.

La giornata di apertura è in programma lunedì 16 settembre alle 17.00 con un convegno sul “piano della mobilità” a cui parteciperà la società che ha vinto l’avviso pubblico per la progettazione del PUMS (piano urbano di mobilità sostenibile). A seguire, alle 18.00, partirà una ciclopasseggiata alla presenza del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri Comunali lungo il percorso ciclabile sperimentale di via San Lorenzo.

Martedì 17 settembre si avvierà il pedibus, iniziativa che aveva visto la luce lo scorso anno e che da quest’anno scolastico entra a regime. Sarà presentato ufficialmente alla presenza delle studentesse e degli studenti dei tre istituti Comprensivi di Francavilla Fontana.

Venerdì 20 settembre si terrà il bike to work day, giornata dedicata al tragitto casa-lavoro in bici.

Domenica 22 settembre è in programma la Giornata europea senza auto, con una campagna di sensibilizzazione contro l’uso dell’auto privata. Alle 8.30 partirà, da via Cavour angolo via Aldo Moro, la competizione sportiva Imperial Run, organizzata da Urban runner. Sempre dalle 8.30 Camminamenti avvierà le escursioni culturali alla scoperta delle specchie. Alle 17.30 su corso Umberto I spazio alla danza con le esibizioni di Street dance delle scuole di ballo. Alle 18.30, dalla Biblioteca Comunale, sarà la volta di “Parole in bici” a cura di Le Radici e le Ali. Alle 19.00 da via San Lorenzo musica live itinerante con la Bandariscio.

Nel corso dell’intera settimana, in un percorso espositivo diffuso, sarà possibile ammirare le foto del concorso “Ridammi la strada!” che quest’anno mette in palio una bici con rimorchio. Al centro degli scatti ci saranno gli scorci di Francavilla resi esteticamente più gradevoli dall’assenza di auto.

Durante la settimana della mobilità sostenibile, inoltre, i cittadini potranno usufruire di particolari sconti negli esercizi commerciali che hanno aderito al bando “Io compro in bici!”.

Grazie all’accordo raggiunto con Stp, sarà garantito il trasporto pubblico gratuito per l’intera settimana e saranno installate speciali pensiline alle fermate cittadine.

