I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale hanno tratto in arresto, per furto aggravato di energia elettrica, una casalinga 66enne del luogo. L’attività accertativa è avvenuta nell’abitazione della donna, ove nel corso del controllo i militari hanno accertato che la stessa, mediante un allaccio abusivo alla rete pubblica, aveva sottratto energia elettrica per 27.000 KWH, per un danno stimato di circa 5.000 €. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.