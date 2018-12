Caro sindaco, come tanti altri cittadini che abbiamo deciso di votarla alle ultime elezioni, lo abbiamo fatto con la speranza che, dopo anni di opposizione, finalmente avevamo visto il lei, la persona in grado di rilanciare questa città dopo anni di abbandono.

Personalmente ho condiviso molto della sua opposizione, dalla chiusura dei corsi, alle battaglie sulla centrale, allo sviluppo interno, alla riapertura delle facoltà universitarie, …insomma, condiviso temi importanti.

Ora dopo diversi mesi di sua gestione, mi pare di capire che al governo di questa città, molte cose sono rimaste nei suoi pensieri.

Mi sembra che al governo di questa città, non ci sia più nessuno in grado di portare avanti queste idee.

Oggi ancora più del passato, vedo questa città accartocciarsi su se stessa, non riesce a fare neanche ordinaria amministrazione, dalle strade, alla raccolta dei rifiuti, alla pulizia di interi quartieri ormai diventati dei ghetti, per non parlare del momento attuale, luminarie, addobbi Natalizi, manifestazioni che rendano vivibile le nostre strade, il nostro centro storico….insomma nulla, assolutamente nulla.

Le nostre famiglie si spostano nei paesi limitrofi a gustarsi questa aria natalizia, provi a vedere paesi tipo Ostuni, Locorotondo, Polignano con delle meravigliose luminarie , e noi ….viviamo nel buio più totale.

Viale Regina Margherita, considerata il salotto buono di questa città, ieri sera….la si vedeva in questo stato (foto allegata)….cosa dire…

Rino Galluzzo