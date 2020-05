I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno denunciato in stato di libertà due 21enni del luogo, per aver violato il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore. In particolare, nella tarda serata del 24 maggio, i due, alla guida rispettivamente di una Alfa Romeo 156 e un’Alfa Romeo Giulietta, hanno intrapreso una gara automobilistica, percorrendo le vie di San Vito dei Normanni e Carovigno a forte velocità, effettuando sorpassi pericolosi e vietati nei confronti di altri utenti della strada. Notati e inseguiti da un Carabiniere libero dal servizio alla guida dell’autovettura privata, sono stati bloccati dai militari dell’Aliquota Radiomobile, prontamente intervenuti in supporto. Le patente di guida sono state ritirate. I veicoli non sono stati sequestrati poiché intestati a terzi.