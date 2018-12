Inizieranno lunedì 31 dicembre, alle ore 08:00 presso la Med Coocking School di Ceglie Messapica, i primi quattro percorsi formativi di Garanzia Giovani: la misura volta al potenziamento delle competenze e all’inserimento nel mercato del lavoro, destinata a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 29 anni. I trentadue partecipanti saranno avviati alla misura regionale, svolgendo un corso di formazione completamente gratuito con attestato finale riconosciuto dalla Regione Puglia ed un tirocinio aziendale retribuito della durata massima di sei mesi.

I percorsi formativi maggiormente scelti dai ragazzi sono: “Responsabile del Marketing e delle strategie commerciali di vendita on line di beni e servizi” e “Operatore del punto vendita”.

Le figure che si intende formare acquisiranno dunque competenze nei campi del marketing e delle nuove tecnologie applicate alle vendite, ma anche nel settore della gestione dell’attività commerciale e di vendita conto terzi.

Al termine delle cinque settimane di formazione, ai ragazzi sarà proposto un colloquio presso aziende del territorio, per consentire l’incontro tra domanda e offerta lavorativa e un efficace inserimento lavorativo.

Intanto sono già riaperte le iscrizioni per i nuovi corsi che avranno inizio a partire da febbraio: i giovani interessati potranno recarsi direttamente presso la Med Coocking School a ritirare e compilare il modulo di adesione o richiedere il modulo scrivendo a formazionecegliemessapica@gmail.com.