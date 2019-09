Come Giovani Democratici della provincia di Brindisi abbiamo lanciato il progetto ” #STRADESICURE ma per davvero”, ovvero un impegno concreto che pone l’attenzionamento sulle nostre strade provinciali.

Un impegno preso come militanti ma anche e soprattutto come cittadini e componenti della società civile.

Così dopo un primo incontro con il Sindaco Ripa, il consigliere Carone, l’ingegnere Ingletti in cui indicavamo le criticità delle strade provinciali, ci siamo gettati nella costruzione di una documentazione con al suo interno foto, video e appunti.

Dopo poche settimane abbiamo ricevuto già i primi riscontri e ne siamo soddisfatti. Adesso, ci sarà un secondo incontro.

A proposito di ciò il Sindaco Ripa anche consigliere provinciale delegato al bilancio e ai trasporti “Preoccuparsi di questioni che riguardano la vita quotidiana di tutti è cosa nobile e segno di responsabilità. Quando questo è svolto da ragazzi e ragazze assume anche un significato superiore che rincuora chi già opera in politica”.

Il gruppo dei Giovani Democratici della Provincia di Brindisi, su impulso di Matteo Birtolo ideatore del progetto, si sono impegnati nel

rilevare tratti particolarmente insidiosi delle strade provinciali ed hanno chiesto, ed ottenuto, un incontro mirato in provincia con il consigliere delegato alla viabilità, avv. Tommaso Carone, il responsabile ufficio tecnico, ing. Vito Ingletti, ed il consigliere delegato al bilancio e trasporti dott. Salvatore Ripa. Dall’ incontro è scaturito l’interesse di tutti a collaborare per una corretta programmazione per la manutenzione soprattutto di quei tratti pericolosi prontamente segnalati e documentati.

La collaborazione tra istituzioni e cittadini è base fondamentale di rilancio della fiducia tra rappresentati e rappresentanti e non può che portare buoni frutti. A breve verrà convocata una nuova riunione.

Giovani Democratici Provincia di Brindisi