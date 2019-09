XXI Colloquio Laurenziano

San Lorenzo da Brindisi e la spiritualità cristiana in Terra d’Otranto fra XVI e XVII secolo

Brindisi, Basilica Cattedrale, 5 settembre 2019, inizio ore 17.30

Spiritualità indica, nel linguaggio della teologia contemporanea, uno stile di vita, originato e derivato dall’esperienza religiosa personale, vissuto nel concreto della propria esistenza, in una prospettiva soprannaturale a lungo termine. Ne sono contenuti oggettivi quelli della rivelazione cristiana, dei dogmi, della liturgia e dei documenti del magistero della Chiesa; le modalità soggettive con cui quei contenuti sono vissuti nel concreto dell’esistenza provengono dalla vita interiore del credente, di colui che prega e cerca continuamente la volontà di Dio su di lui. La spiritualità intesa come stile di vita diventa progressivamente una cultura, una interpretazione globale del proprio mondo. L’esperienza dello Spirito plasma così non solo il comportamento individuale e comunitario ma anche tutte le espressioni del credente, come l’arte, la politica, l’ambiente, l’impegno sociale. Nell’operare di san Lorenzo da Brindisi si coglie come costituisca un imperativo rendere conto della propria esperienza religiosa, intesa come presenza vissuta e incontro di comunione con Dio; la sua fede non è un’arida astrazione, ma costituisce un tessuto connettivo di vita. La sua prima formazione si svolge in Brindisi e qui entra in contatto con esperienze spirituali proprie di una terra di confine: viva era la memoria dei fatti di Otranto e di quelli, più recenti di Castro, diretta era la percezione di Brindisi quale baluardo dell’Occidente innanzi all’espansionismo ottomano. Su queste premesse si declinano temi e itinerari di ricerca promossi in questo incontro di studi e declinati attraverso relazioni che illustreranno, con riferimento a Terra d’Otranto e Brindisi fra XVI e XVII secolo, la presenza dei Cappuccini, il dibattito religioso, culturale e politico, la prima formazione di san Lorenzo in Brindisi.

Programma

Indirizzi di saluto:

S.E. Dr. Umberto Guidato (Prefetto di Brindisi)

On. Mauro D’Attis (Camera dei deputati)

Riccardo Rossi (Sindaco di Brindisi)

Liana Serafino (Presidente dell’Associazione San Lorenzo)

Rev. d. Mimmo Roma (Amministratore Parrocchiale della Cattedrale di Brindisi)

Relazioni:

Alfredo Di Napoli OfmCap (Società di Storia Patria per la Puglia)

La disputa fra Giovanni Bernardino Bonifacio e padre Giacomo Paniscotti

Rosanna Savoia (già Direttrice Archivio di Stato di Brindisi)

Cappuccini “illustri” in Terra d’Otranto tra XVI e XVII secolo

Giuseppe Maddalena Capiferro (Società di Storia Patria per la Puglia)

La naturalis philosophia in Terra d’Otranto fra XVI e XVII secolo

Antonio Mario Caputo (Società di Storia Patria per la Puglia)

San Lorenzo da Brindisi “Dottore della Chiesa”. Il percorso spirituale tra le sue molteplici responsabilità.

Domenico Ble

Il dipinto di san Lorenzo da Brindisi conservato nella chiesa dell’Annunziata di Mesagne

Giacomo Carito (Società di Storia Patria per la Puglia)

Aristotelismo e platonismo nel Salento. La prima formazione di san Lorenzo da Brindisi.

Conclusioni:

S.E. Mons. Domenico Caliandro (Arcivescovo di Brindisi – Ostuni)

Coordina e introduce i lavori:

Antonio Mario Caputo

Organizzazione:

Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Cattedra Laurenziana

Società di Storia Patria per la Puglia. Sezione di Brindisi

History Digital Library, Brindisi

Adesioni:

Associazione “San Lorenzo da Brindisi”, Brindisi

In_Chiostri, Brindisi