Oggi 29 marzo, presso il “PlalaFlorio” di bari, si sono svolti i campionati interregionali cadetti A, tutte le cinture. Presenti 85 Società per un totale di 600 atleti partecipanti provenienti da alcune regioni della penisola..

Ottima l’organizzazione sotto la supervisione del Presidente Regionale FITA (Federazione Italiana Taekwondo) Dott. Arch. Martino MONTANARO

Visto l’alto numero dei partecipanti, le competizioni si sono svolto su cinque quadrati di gara facendo si che la manifestazione si protaesse per 11 ore e il folto pubblico che gremiva gli spalti in ogni ordine di posto alla fine di ogni combattimento, riservava una standing-ovation agli atleti

Non poteva mancare a questo importantissimo appuntamento l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pennetta Rosa” guidata dal Maestro c.n. 8° Dan Cosimo SPINELLI, i successi di questa nuova sortita, non sono affatto mancati: tre le medaglie conquistate dai suoi atleti al termine di avvincenti combattimenti: Bronzo per Francesca CANDIDO; Federico MEVOLI e Giorgia NATALI mentre Elisa CASSIANO si è fermata ai quarti di finale.

Il presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i genitori, sono contenti per l’ottimo risultato raggiunto e gli atleti ringraziano il maestro Spinelli per la preparazione loro data affinchè possano raggiungere i traguardi prefissati

