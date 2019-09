Happy Casa Brindisi annuncia con soddisfazione di aver sottoscritto una partnership con ‘Gruppo Trio SpA’, nuovo Top Sponsor biancoazzurro.

Un gradito e importante connubio col mondo della pallacanestro italiana, per l’azienda che già da diversi anni è vicina al mondo dello sport locale e lo sostiene con vigore.

Importante realtà leccese, sviluppa la propria attività nel campo della produzione di calcestruzzi, inerti e manufatti in cemento, nei lavori edili e stradali, scavi e demolizioni, recupero materiali inerti.

La società biancoazzurra ringrazia il Gruppo Trio SpA per l’entusiasmo e la vicinanza mostrata alla più importante realtà sportiva cestistica del Sud Italia. Una nuova partnership nata sui valori sportivi che si proietterà nella partecipazione all’ottavo anno consecutivo in Lega A e alla rassegna europea della Champions League.

Gruppo Trio SpA al nostro fianco: #ForzaBrindisi!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi