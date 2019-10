AX Armani Exchange Milano-Happy Casa Brindisi 89-92 (24-24; 46-53; 61-74; 89-92)

AX ARMANI EXCHANGE: Della Valle 6, Micov 14, Biligha 4, Moraschini 5, Roll 8, Rodriguez 28, Tarczewski 6, Cinciarini 2, Ray, Burns, Brooks 8, Roll 8, Scola 4. All.: Messina.

HAPPY CASA: Banks 17, Brown 18, Martin 8, Zanelli 3, Iannuzzi 3, Gaspardo 5, Campogrande, Thompson 12, Stone 26, Ikangi, Cattapan ne. All.: Vitucci.

Arbitri: Saverio Lanzarini – Alessandro Perciavalle – Mauro Belfiore.

Note: Tiri da 2: Milano 16/30 (53%), Brindisi 23/43 (53%) | Tiri da 3: Milano 14/27 (52%), Brindisi 12/25 (48%) | Tiri liberi: Milano 15/16 (94%), Brindisi 10/13 (77%) | Rimbalzi: Milano 32 (26 RD, 6 RO), Brindisi 33 (20 RD, 13 RO).

Happy Casa Brindisi riscrive la storia e vince per la prima volta nella sua storia vince al Mediolanum Forum di Assago, nella casa delle scarpette rosse di Milano. Una prestazione leggendaria dei ragazzi di coach Vitucci che dominano per larghi tratti dell’incontro, resistono all’assalto finale dell’Olimpia e festeggiano assieme ai tantissimi tifosi biancoazzurri assiepati a Milano. MVP un super Stone autore di 26 punti e 13 rimbalzi conditi da 4 assist e 2 recuperi per una valutazione pari a 37.

Brindisi parte concentrata e determinata, recuperando subito palloni in difesa e correndo in contropiede per il 13-18 iniziale. Roll entrando dalla panca ricuce subito il primo piccolo strappo e il primo quarto si chiude sul 24 pari grazie alla tripla allo scadere di Micov.

Stone timbra 8 punti consecutivi e la Happy Casa allunga sul 28-40 dopo il primi due minuti del secondo parziale. Della Valle e Rodriguez rispondono al fuoco nemico, scatenato in fase offensiva a quota 50 punti dopo 16 minuti di gioco. Il tabellone a fine primo tempo segna il punteggio 46-53.

Thompson e Brown ricominciano con il piede sull’acceleratore (46-67) ma Roll risponde ancora una volta facendosi trovare pronto. Brown si accende, Banks mette il punto esclamativo e Brindisi vola sul +18 (54-72) al 27’. Milano chiude sotto di 13 lunghezze il terzo periodo (61-74).

Stone e Micov si danno battaglia a inizio ultimo quarto, con il serbo autore di 6 punti di fila (67-77 al 32’). Brooks e Rodriguez azzannano la partita nel momento clou e Milano rientra sul -3 a 5 minuti dalla fine (76-79). Banks si prende la squadra sulle spalle e Brindisi rintuzza l’assalto per il 81-86 al 37’. Rodriguez prova l’ultimo disperato tentativo ma la tripla del possibile pareggio è troppo corta. Brindisi espugna il Forum di Milano.

Martedì pomeriggio alle ore 18:00 l’esordio europeo in Champions League nella trasferta in Lituania in casa del Neptunas Klapeida.

