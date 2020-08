Anche l’Amministrazione Comunale di Latiano ha voluto convintamente aderire all’iniziativa lanciata a livello nazionale, che è partita da Lecce e che sta toccando e toccherà varie città italiane, per certificare lo spirito solidaristico, inclusivo e accogliente della nostra comunità.

Negli scorsi giorni a Latiano, vicino al parco della stazione, è stata realizzata la maxi-scritta (lunga circa 60m) “Human Black Migrant Lives Matter” sull’asfalto di Via Virgilio. Per la realizzazione di tale importante evento artistico-umano si è voluto coinvolgere il collettivo di street-art NODI e lo si è inserito all’interno delle attività del Campo Estivo comunale che vede la partecipazione di 120 bambini under 14. Questi ragazzi hanno realizzato la su indicata maxi-scritta e, ad avvalorare il forte messaggio che si vuole trasmettere, durante l’intervento sono stati coinvolti i ragazzi delle comunità extracomunitarie presenti sul territorio.

Tale iniziativa fa parte di un’interessante idea progettuale che il collettivo NODI sta realizzando sul nostro territorio con i ragazzi del Campo Estivo.

Insieme a loro, infatti, hanno già pitturato la scalinata dell’anfiteatro presso i Giardini Pubblici, utilizzando i colori della bandiera della PACE contro ogni discriminazione (ecco perché integrati i colori marrone, nero, rosa e celeste) e durante la prossima settimana sarà realizzato un ultimo intervento presso la zona 167 che verterà sempre su queste tematiche.

Possiamo affermare che tutti gli “attori” coinvolti in tale idea progettuale hanno realizzato e offerto alla comunità una grande opera artistica per inneggiare ancora di più alla integrale inclusione sociale di chi con la sua bella e preziosa diversità di colore, di religione e di cultura rende più ricco e prezioso il nostro mondo cittadino.

Un grazie e un grande plauso ai giovani del collettivo di street-art NODI, ai ragazzi del Gioca Estate e ai loro coordinatori.

Siamo una bella comunità!

Amministrazione Comunale di Latiano