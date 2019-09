Nella serata di ieri, in Brindisi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nello specifico 217 kg di marijuana suddivisa in 40 colli.

Già dal primo pomeriggio alcuni cittadini avevano segnalato ai Carabinieri movimenti sospetti di persone e autovetture nei pressi di un immobile disabitato in zona cappuccini. I militari hanno quindi deciso di effettuare alcuni controlli in quella zona e, da subito, hanno percepito un forte odore tipico della marjuana. In particolare, hanno individuato un immobile, in completo stato di abbandono, ubicato in zona cappuccini ed hanno deciso di intervenire e procedere al controllo dello stesso. I sospetti si sono rivelati fin da subito fondati, poiché durante le fasi della perquisizione, risultata difficile e pericolosa proprio per le condizioni fatiscenti in cui versa lo stabile, è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di 217 kg di marijuana suddivisa in 40 colli, ben nascosto tra le mura e le pietre cadenti del fabbricato. I Carabinieri effettueranno, già dai prossimi giorni, approfondimenti investigativi per stabilire la provenienza dello stupefacente.

Questo sequestro di 217 Kg si aggiunge ai 667,305 Kg di marijuana sequestrati nei primi otto mesi dell’anno, (si consideri che in tutto il 2018 ne erano stati sequestrati 223 chili). Nei primi otto mesi sequestrati anche 6,515 Kg di hashish, 741 grammi di cocaina e 120 grammi di eroina e vari flaconi di metadone. Nel corso delle varie attività antidroga è stata sequestrata complessivamente la somma di 127.900€ provento dell’illecita attività.