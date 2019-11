I Giovani Democratici incontrano i candidati alle primarie per la candidatura a Presidente di Regione.

Gli incontri saranno aperti al pubblico e si terranno alle ore 18:00 presso la Federazione del Partito Democratico di Brindisi situata in Via Osanna 61.

Gli incontri vedranno i Segretari dei circoli GD in provincia di Brindisi (Birtolo Matteo, Andrea Di Bari, Antonio Melcore e Francesca Bellè) seduti a tavolino con i singoli candidati, i quali avranno due minuti per rispondere alle singole domande.

I 4 moderatori avranno a disposizione una “domanda scomoda” a testa da porre in qualsiasi momento al candidato.

I GD inoltre inviteranno le associazioni presenti su tutto il territorio brindisino alle quali, previa richiesta, sarà data la possibilità di intervenire direttamente nel dibattito quando lo vorranno.

Si lascerà tempo anche per interventi dal pubblico.

Il calendario degli incontri :

Sabato 30/11, Elena Gentile;

Sabato 7/12, Fabiano Amati;

Sabato 14/12, Leonardo Palmisano

In sospeso ancora la data del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano

Giovani Democratici