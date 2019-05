La frase “I limiti sono spesso un’illusione”; il viso di chi l’ha pronunciata, ossia Michael Jordan.

Il tutto in un graffito che, da ieri, fa bella mostra sul muro di cinta del tensostatico del Quartiere Sant’Angelo.

L’autore è Diego Quarta, writers e grafico brindisino che, nonostante la giovane età, ha al suo attivo diversi lavori, alcuni anche negli States.

Il progetto è stato proposto un paio di mesi fa da Qaurta al Comune di Brindisi, proprietario della struttura.

L’Assessore allo Sport Oreste Pinto e l’architetto Marinazzo, entusiasti dell’iniziativa, si sono messi a disposizione dell’artista che, dopo lo sgombero dell’area da erbacce, ha potuto cosi esprimersi con un’opera che ricopre una superficie di 30 x 5 metri.

Da oggi, quindi, la struttura avrà un’altra immagine, ma – soprattutto – i tanti giovani atleti che si allenano nel Palazzetto di Sant’Angelo non potranno fare a meno di tenere a mente il potenziale comunicativo della massima di Jordan, l’icona più grande del basket mondiale, un esempio vivente di pulizia e correttezza sportiva.

Spiega Quarta: “mi piaceva l’idea di vedere un dipinto urbano rappresentativo di uno dei luoghi sportivi cittadini. Sarà una forma d’arte diretta che incuriosirà i residenti e chi frequenta l’impianto con le proprie famiglie.

E’ un mio omaggio al mito per eccellenza, esempio di genio e grinta nella vita e nel campo.

È un mio regalo per la città di Brindisi, affinché possa togliere dalla propria mentalità i limiti, perché “I LIMITI, COME LE PAURE, SPESSO SONO SOLO UN’ILLUSIONE”

La rinascita di Brindisi nasce anche da qui. Dall’attaccamento alla città, dall’impegno dei giovani e da un’amministrazione che non mette i bastoni tra le ruote all’iniziativa dei singoli.