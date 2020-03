Il Lions club Internazionale è la più grande Associazione di servizio al mondo con oltre 1,4 milioni di soci. Il nostro motto è ” WE SERVE “, noi serviamo, cioè siamo al servizio dei più bisognosi. Anche a Mesagne 39 anni fa è nato il club service Lions e, in tutti questi anni, è stato presente nel nostro territorio, collaborando con le varie Amministrazioni comunali che si sono susseguite nel tempo, con Enti e Associazioni realizzando services e meetings per promuovere il patrimonio culturale del nostro paese e offrire il proprio contributo alle fasce più deboli della popolazione.

È esattamente quello che oggi abbiamo fatto, facendo una donazione alla Città, nello spirito dell’ etica lionistica che qui mi piace richiamare ” … adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio paese, del proprio Stato e della propria comunità e agire con incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro. Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi “. Se questo è il Lions come potevamo rimanere indifferenti ai ripetuti e accorati appelli del nostro sindaco Toni Matarrelli quando rimarcava la difficile precarietà in cui, in questo tragico momento, versa parte della popolazione mesagnese che, con il fermo di molte attività produttive, rappresenta con disperazione al primo cittadino tutta la sua fragilità esistenziale.

Abbiamo fatto nostro l’invito dell’assessore comunale ai Servizi sociali, Anna Maria Scalera: “E’ importante il gesto della donazione, ciascuno per quello che può. Ci sono persone sole, famiglie con bambini a carico, che non possono garantirsi e assicurare ai propri congiunti l’essenziale. Se è possibile, non rimaniamo indifferenti”.

Non rimanere indifferenti vuol dire essere Lions, questa è la forza di essere Lions. Dove c’è un bisogno lì ci sono i Lions, con il loro cuore, le loro idee, la loro disponibilità al servizio verso coloro che soffrono e che hanno bisogno di un qualsiasi sostegno alle proprie esigenze.

MARIOLINA SEMERARO

Presidente Lions Mesagne