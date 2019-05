Tanto entusiasmo tra i giovanissimi studenti dell’Istituto Comprensivo di Cisternino della scuola Primaria che venerdì 17 maggio sono stati graditi ospiti della Polizia di Stato, accolti in visita presso la Questura di Brindisi per concludere il laboratorio scolastico sulla legalità.

Gli studenti hanno intervistato il Questore di Brindisi dott. Ferdinando Rossi su vari argomenti legati al percorso extracurriculare di legalità . Temi scottanti come le mafie e l’importanza del dialogo diretto tra i cittadini e le istituzioni.

La classe in visita ha proseguito alla scoperta delle attività che si svolgono in Questura, mostrando particolare interesse per il lavoro svolto dagli operatori dell’Ufficio provinciale di Polizia Scientifica, quindi di corsa in sala operativa per assistere da vicino all’importante compito degli operatori dell’U.P.G.S.P. che tra una telefonata e un’altra da parte dei cittadini, impartivano disposizioni alle pattuglie della Sezione Volanti.

Per poi assistere con grande interesse alla simulazione del ritrovamento di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente da parte di uno dei cani poliziotto in servizio al nucleo cinofili della Polizia di Frontiera.

Subito dopo, un passaggio al poligono di tiro mentre era in corso l’addestramento professionale di alcuni agenti, ed infine tutti a bordo di una volante, dove i ragazzi hanno potuto sperimentare il funzionamento del sistema informatico di bordo.

Ad ogni tappa, i ragazzi sono stati accolti e istruiti dall’operatore di turno, condividendo la mattinata che li ha fatti sentire “poliziotti” per un giorno.