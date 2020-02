Nella ventiduesima giornata di campionato Grumentum e Brindisi si dividono la posta in palio pareggiando con il risultato di 1-1.

Il primo sussulto è di marca lucana e giunge al 4’: discesa sulla destra di Pellegrini e passaggio al centro per la conclusione a botta sicura di Esposito sulla quale Lacirignola respinge, poi è lesto Boccadamo a sbrogliare la matassa spazzando la sfera. Al 6’ risponde la formazione adriatica con un tiro dalla distanza di Marino che termina alto. Al 17’ è provvidenziale Fruci a sventare il pericolo rifugiandosi in corner. Al 20’ una conclusione di De Luca viene murata dalla retroguardia adriatica che devia la sfera in calcio d’angolo. Dal corner seguente, battuto da Agresta, svetta in area Carrieri che da posizione favorevole spedisce la sfera sopra la traversa. Al 25’ schioda il punteggio il Brindisi: tiro centrale di Marino, Donini non trattiene e ne approfitta Toure che anticipa l’estremo difensore avversario depositando in rete la palla dell’1-0. Per l’attaccante senegalese classe ‘99 si tratta del terzo gol in campionato. Alla mezz’ora prova a reagire il Grumentum con la conclusione di Agresta dal limite dell’area con Lacirignola che respinge. Al 35’ pareggiano i padroni di casa con un fendente al volo di Agresta che si insacca alle spalle del numero 1 brindisino. L’ultima azione degna di nota della prima frazione avviene al 41’ con la volè di Cavaliere che si spegne sul fondo. Il primo tempo finisce 1-1.

Al 7’ della ripresa è D’Ancora a tentare la rete da centrocampo con la conclusione che non inquadra lo specchio della porta. Risponde il Grumentum all’11’ con Agresta dalla distanza con la sfera che termina sul fondo. Capovolgimento di fronte con Ancora che spedisce la sfera a lato da posizione defilata. Al 12’ lancio illuminante di Catinali per il subentrato Potenza che a tu per tu con Lacirignola manda clamorosamente a lato. Al 14’ seconda ghiotta occasione per i cavalieri con il numero 9 De Luca che manda alle ortiche da pochi passi. Al 16’ colossale occasione anche per la squadra di mister Ciullo: Ancora dialoga prima con Marino e poi calcia in diagonale con il sinistro con la sfera che termina a fil di palo. Al 18’ ci riprova Agresta dalla distanza ma Lacirignola è reattivo bloccando in due tempi la sfera. Al 45’ tiro-cross insidioso di Potenza che viene deviato in corner. Poco dopo ci riprova con un tiro respinto a dovere da Lacirignola. Il match finisce 1-1. Nella prossima gara di campionato, in programma domenica 9 febbraio, il Brindisi ospiterà al “Fanuzzi” la Fidelis Andria.

IL TABELLINO

Campionato Nazionale Serie D girone H – 22^ giornata; Data e ora 02.02.2020, ore 15:00 – Stadio “Francesco Sanchirico” di Villa D’Agri, frazione di Marsicovetere

GRUMENTUM VAL D’AGRI-BRINDISI 1-1

Marcatori: 25’ pt Toure (B), 35’ pt Agresta (G).

GRUMENTUM VAL D’AGRI (3-4-1-2): Donini; Pellegrini, Carrieri, Dubaz; Mbengue, Catinali, Agresta, Lobosco (29’ st Falco); Cavaliere (25’ st Cirelli); Esposito (42’ pt Potenza), De Luca. A disposizione: Russo, De Gol, Losavio, Martinez, Matinata, Visani. All. Antonio Finamore.

BRINDISI (3-5-2): Lacirignola; Capone, Ianniciello, Fruci; Boccadamo (1’ st Merito), D’Ancora, Marino (37’ st Zappacosta), Pizzolla, Escu; Toure (46’ st Cuomo), Ancora. A disposizione: Pizzolato, Giglio, Nardelli, Nocerino, Marangi, Maglie. All. Salvatore Ciullo.

Arbitro: Sig. Lorenzo Maccarini – sezione di Arezzo; 1° assistente: Sig. Matteo Taverna – sezione di Bergamo; 2° assistente: Sig. Alberto Amoroso – sezione di Piacenza.

Ammoniti: Catinali (G); Capone, D’Ancora (B).

Espulsi: /

Note: corner 6-1; recupero 4’ pt, 4’ st; circa 250 spettatori; al 42’ del st allontanato Petraglia (G).

