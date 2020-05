La ripartenza del settore turistico è tra le priorità dell’agenda nazionale e locale. Anche a Brindisi l’esigenza è condivisa e sentita.

Nasce da qui un’iniziativa in favore degli operatori turistici ideata dal gruppo informale BRIO – composto da Cascione Samuele, Marangio Marta e Giulivo Nicola – in collaborazione con il Comune di Brindisi.

Il team, selezionato in occasione della prima edizione del Laboratorio di Innovazione Urbana di Palazzo Guerrieri, intende non sprecare questa fase di stallo trasformandola in un’occasione utile a tutti e tutte per ripensare l’offerta turistica locale secondo criteri di sostenibilità ambientale, tipicità e innovazione.

La sfida è dunque rivolta a chi offre esperienze turistiche sul territorio provinciale, alle strutture ricettive e a chi è impegnato nel campo della ristorazione. Obiettivo: realizzare una mappatura di operatori turistici in linea con gli obiettivi e pronti ad offrire esperienze uniche e significative a viaggiatori e viaggiatrici che presto torneranno a vivere la nostra destinazione.

Ad essere chiamati in causa sono i soggetti già attivi sul territorio provinciale in uno dei seguenti settori:

– esperienze turistiche (ad esempio: escursioni, artigianato, produzioni locali, benessere, intrattenimento, sport ecc.);

– cibo e ristorazione (ad esempio: bar, ristoranti, masserie, street food, cantine, oleifici ecc.);

– ricettività (ad esempio: alberghi, bed and breakfast, camping ma anche stabilimenti balneari ecc.).

Gli operatori più rappresentativi, in grado di contribuire a scrivere un nuovo capitolo dello sviluppo dell’offerta turistica brindisina verranno selezionati in base a tre indicatori:

– tipicità dell’offerta (esperienze/attività connesse al territorio, alla valorizzazione del patrimonio artistico locale ecc.) ;

– sostenibilità ambiente;

– innovazione (capacità di raggiungere nuovi target, sperimentazione di nuovi modelli di business, digitalizzazione, diversificazione dell’offerta turistica, capacità di innovare pratiche culturali, inclusione sociale ecc.)

Agli operatori selezionati verranno assicurati gratuitamente i seguenti servizi:

– realizzazione di una landing page promozionale completa dei contenuti testuali e multimediali necessari per ingaggiare nuovi target;

– visibilità all’interno di una mappa online disponibile poi sul sito palazzoguerrieri.org nell’apposita sezione dedicata al turismo sostenibile.

È possibile candidarsi fino alle ore 12:00 del 22.06.2020.

I dettagli della call to action sono disponibili sul sito: https://www.palazzoguerrieri.org/Brio/

Per informazioni: info@briobrindisi.it