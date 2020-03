I ragazzi e le ragazze del CCR di Brindisi fanno sentire la propria voce pur restando a casa, per manifestare il proprio impegno sociale e civile anche nel corso dell’Emergenza Coronavirus. Per farlo ricorrono al web e ai canali social, strumenti che oggi contribuiscono a mantenere vive le relazioni sociali diventando anche per i membri del CCR mezzi fondamentali per diffondere le buone pratiche di cittadinanza attiva delle quali il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi si fa da sempre portavoce.

Nasce così la campagna social #Restiamotuttiacasa, ideata e promossa dai membri del CCR di Brindisi e di tutti i Consigli Scolastici, per lanciare un messaggio di incoraggiamento, speranza e impegno a tutta la città.

In particolare, l’iniziativa è pensata per ringraziare e dare supporto a coloro i quali i ragazzi e le ragazze del CCR hanno definito “eroi quotidiani”: i lavoratori che durante l’Emergenza Coronavirus si impegnano ogni giorno per il bene della collettività (medici, infermieri, forze dell’ordine, operatori sanitari, commessi, farmacisti, volontari, operatori ecologici, ne sono un esempio).

La campagna prende il via sabato 28 marzo alle ore 12, su Facebook e Instagram.

Per partecipare basta seguire poche semplici istruzioni.

1- Su un foglio realizza un disegno con un cuore tricolore;

2- Sullo stesso foglio scrivi il nome del tuo “eroe”;

3- Scatta una foto con il foglio in mano;

4- Aggiungi alla foto la cornice del CCR #restiamotuttiacasa (disponibile sui profili Facebook e Instagram “amanibrindisi”);

5- Condividi la foto sui tuoi profili social oppure inviala al numero Whatsapp 329-4542553 e la Coop. Amani provvederà a pubblicarla sui propri canali social.

Gli hashtag ufficiali dell’iniziativa sono: #restiamotuttiacasa e #ccrbrindisicelafaremo.

La campagna #restiamotuttiacasa è rivolta a bambini, bambine, ragazzi e ragazze, ma anche agli adulti e a tutti quelli che vorranno dire “grazie”.

Il CCR di Brindisi lancia a tutti l’invito a impegnarsi nel fare la propria piccola parte per il bene della collettività intera.

L’iniziativa è promossa dalla Coop. Sociale Amani, dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, Comune di Brindisi – Presidenza del Consiglio e Assessorato Politiche Sociali.

Per info: Amani Coop Sociale “La Città dei Ragazzi” – www.cooperativaamani.it – Email: cdr.amani@libero.it – Canali social: amanibrindisi (Facebook); @amanibrindisi (Instagram).