I membri del comitato di tappa del Comune di Brindisi, esprimono il loro sentito cordoglio per la dipartita di Romeo Tepore, emblema cittadino del volontariato dedicato allo sport.

Apprendere la triste notizia nello stesso giorno in cui era prevista la presentazione della biografia del Patron della storica manifestazione cittadina “Brindisi in Bicicletta” ci lascia una grande tristezza e ci fa sentire vicini ai suoi congiunti, ma anche ci impegna a rinnovare e riprendere, non appena questa difficile emergenza sarà passata, l’importante messaggio che il celebre concittadino ha per anni trasmesso alla città.