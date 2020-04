Una canzone ed un video che sa di rinascita e speranza. Si intitola “Il mondo che verrà”, (testo di Klodiana Ndreka – musica e voce di Giovanni Leo – Montaggio video di Duotono Fotografia) il testo scritto, musicato ed interpretato da alcuni cittadini di San Michele Salentino, mamme e papà con il difficile compito di alleggerire, nelle vite dei loro piccoli, gli effetti di questo mostro chiamato “Coronavirus” che ha sconvolto la nostra quiete, costringendosi a cambiare il modo di vivere.

Bambini che hanno dovuto accogliere le ansie e le paure dei propri genitori, che hanno dovuto interrompere il loro normale processo di vita: a casa, senza uscire, nè scuola, nè amici, nè pallone e danza, nè hobby e divertimento. Ma lo spirito di sopportazione, il reinventarsi, il riadattarsi hanno preso il posto del percorso di vita svolto normalmente fino a qualche mese fa. E allora musica, colori, favole, preparare i biscotti, fare i compiti: la gioia di ritrovarsi e condividere più tempo con i propri figli.

“Nella sfortuna di questa grande piaga – spiega Klodiana Ndreka – noi genitori abbiamo avuto questa grande fortuna di trascorrere molto più tempo con i nostri bambini che spesso manca perché lontani da casa per lavoro. Questo ci ha permesso di mettere in moto le nostre idee più fantasiose per far capire loro che si stava e si sta vivendo un tempo difficile che non è normalità e che in qualche modo bisogna adattarsi, almeno per qualche tempo ancora. Questa canzone e questo video vogliono essere il riassunto di tutti questi giorni buoi che abbiamo voluto colorare con la gioia ed i sorrisi dei nostri figli, perché possano essere un raggio di sole nei giorni che verranno”.

Lo scopo di questo progetto era finire di colorare e dipingere un unico cartellone, lontani ma uniti. Il cartellone è stato “spedito” a casa di ciascun bambino grazie alla collaborazione di Giovanni Leo, titolare della cartolibreria “Carta e Penna”, fungendo da corriere. Il video è un collage di tutti questi momenti felici.

“Volevo ringraziare questo gruppo di mamme – spiega l’assessora Angela Martucci – che stanno cercando in tutti modi di affrontare questo momento difficile utilizzando tutte le risorse che hanno a disposizione. Con la fantasia si inventano tutti i giorni giochi diversi, impegnando il tempo dei loro figli, cercando di filtrare il mondo esterno per far vivere loro una realtà diversa. Come dice il testo della canzone “per loro dobbiamo lottare” in questo momento dove il mondo sembra essersi fermato dobbiamo cercare insieme di farlo ripartire e questa forza e speranza è chiusa nello sguardo di ognuno di loro. Questo video è un raggio di sole in un momento grigio che stiamo attraversando, ma ricordiamoci che dopo la pioggia esce sempre l’arcobaleno”.

I piccoli protagonisti: Michele Asciano, Anna Antelmi, Simone Zizzi, Gabriele Vinci, Christian Parisi, Tommaso Zizzi, Rocco Turi, Michele Lodedo, Desiree Epifani, Anna Errico, Melania Errico, Diego De Michele, Diego Tinella, Alessio Ciraci, Sofia Bara, Jacopo Andriola, Sofia Simeone

Questo il video:



IL MONDO CHE VERRÀ

Tutto è cominciato cosi,

da queste parole

Per le quali il cuore duole …

Il mondo è stato sconvolto

Tanti i morti … Senza lapidi …

troppe lacrime sul nostro volto …

E poi … ci sono loro …

Per i bambini il mondo deve continuare …

Per loro dobbiamo lottare …

Ma … per ora è così…

Lontani, ma uniti da progetti e sogni …

Dall’arcobaleno, per un futuro sereno …

Anche se …

Il dubbio c’è …!!!

I bambini hanno perso il senso di tutto

Gli amici … le abitudini …

E si chiedono il perché di queste solitudini

Ma nel cuore di ognuno di loro

La gioia ritornera’…

Nel mondo che verrà …

E tutto perfetto sarà …

Ma … ma … per ora è così …

Lontani, ma uniti da progetti e sogni …

Dall’arcobaleno per un futuro sereno …

Anche se …

L’amore c’è …!!!

Sarà migliore …

Il futuro …

E non così duro …

Verrà … verrà …

Quel giorno …

Dove quel MA … non ci sarà …