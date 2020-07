“E’ semplicemente ridicolo che il governo stia tentando di mettere il cappello su un’iniziativa assolutamente locale, targata Partito Democratico tra l’altro, come quella che ha visto la donazione di alcuni pc a una scuola di Brindisi a seguito di un furto avvenuto nei giorni scorsi. Siamo abituati alle passerelle di questo esecutivo che parla tanto e fa, invece, poco e male, ma fare campagna elettorale sulla scuola è veramente troppo. L’esecutivo si preoccupi piuttosto di fornire attrezzature e piattaforme informatiche agli istituti visto il disastroso risultato della didattica a distanza durante il lockdown e di adeguare le scuole ai protocolli anti-Covid per un avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico”. Così, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia, Mauro D’Attis, commissario del partito in Puglia e Valentina Aprea, responsabile del dipartimento Istruzione del movimento azzurro.

Questo il ccomunicato di Pietro Guadalupi (Fratelli d’Italia): “La città di Brindisi è stata interessata, nelle scorse ore, da un episodio a dir poco discutibile. Dirigenti locali e nazionali del Partito Democratico, in presenza dell’immancabile sindaco Rossi e in collegamento addirittura con una vice ministra dello stesso partito, si sono recati nella scuola “Mameli” per donare dei computer e dei monitor che erano stati trafugati nelle scorse settimane. Un bel gesto, ma l’effetto nobile e positivo si è dissolto proprio a causa del clamore dato alla notizia e dell’ampia vetrina fotografica dell’avvenimento. Il tutto, anche in considerazione del fatto che siamo ormai in aperta campagna elettorale.

Fatto ancor più grave è che proprio il PD, sulla sua pagina facebook, ha fatto una “sponsorizzata” per ottenere dei ritorni di immagine dalla cerimonia di consegna.

Un motivo in più per invitare alla cautela i dirigenti scolastici e per chiedere al PD di evitare forme così palesi di speculazione politica.

La beneficenza, per qualche settimana, va fatta a telecamere spente. Per serietà e per rispetto del mondo scolastico”.