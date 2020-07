I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Bagordo Mario, 42enne del luogo, per “detenzione di fucile da caccia alterato”, “detenzione illegale di armi comuni da sparo” e “detenzione abusiva di armi”. In particolare, nel corso di mirata perquisizione locale, gli operanti hanno rinvenuto in un ripostiglio dell’abitazione, occultato sotto un materasso, 17 cartucce calibro 20 e un fucile da caccia a canne mozze dello stesso calibro marca Bernardelli, intestato a un’alta persona, che non risulta oggetto di furto.

L’arma e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari.