Si informa che i dati pubblicati nei giorni scorsi su alcune testate locali e nazionali, relativi alle percentuali di incasso delle multe emesse dalla Polizia Locale di Brindisi, sono errati e si riferiscono solo ad uno dei capitoli di spesa in entrata previsti.

In realtà il capitolo di entrata 241 “Proventi relativi ai Servizi di Polizia Urbana” (accertato per 2.019.180,87 euro – incassato per 1.016.089.91 euro – Percentuale incasso 50,32%) risulta codificato in modo errato fino al 2018 e pertanto le risultanze dello stesso non risultano comprese nel totale.

Di conseguenza il dato complessivo accertato è pari a 3.204.444,97 euro, quello incassato è pari a 1.130.627,13 euro (riscossione nell’anno su accertamenti pari a 35,28%).

Per tutte le somme non incassate vengono comunque attivate tutte le procedure di fino all’attivazione delle procedure di riscossione coattiva (fermi amministrativi, pignoramenti etc).