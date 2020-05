L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 351 tamponi effettuati nelle Comunità riabilitative psichiatriche, Case per la vita, Rems, persone a domicilio, reparti post Covid e ospedali. I dati vengono illustrati dal direttore generale, Giuseppe Pasqualone.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 221 tamponi: 51 a operatori sanitari Pronto Soccorso dell’ospedale di Ostuni, 18 a operatori e 13 a ospiti della Crap Pegaso di Carovigno, 12 a operatori della Casa per la Vita Pegaso di Carovigno, 27 a operatori e 17 a ospiti della Rems di Carovigno, 26 a operatori del reparto Covid post acuzie del Pta di Fasano, 57 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati negli ospedali: al Perrino di Brindisi 42 a operatori sanitari e 35 a degenti e pazienti in Pronto soccorso, 53 al Camberlingo di Francavilla Fontana.

I tamponi processati ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 154.

I pazienti Covid ricoverati al Perrino sono 15, di cui uno in Rianimazione.

UFFICIO STAMPA ASL BR