L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 304 tamponi effettuati tra Rssa, territorio e ospedale Perrino. I dati vengono illustrati dal direttore generale, Giuseppe Pasqualone.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 295 tamponi: 32 a degenti dell’ASP Terra di Brindisi Istituto Canonico Rossini-Latorre di Fasano, 14 a operatori Rssa Don Angelo Sabatelli di Fasano, 29 a operatori della Rssa S. Maria Regina Pacis di Fasano , 36 a operatori della Rssa Villa Nazareth di Ostuni, 28 a operatori Rssa Rosa Aluisio di Latiano, 16 a operatori della Rssa San Francesco D’Assisi di Brindisi, 19 tra operatori e degenti della Rssa il Focolare di Brindisi, 121 a persone nel proprio domicilio.

Nell’ospedale Perrino sono stati effettuati 9 tamponi a degenti nei reparti e pazienti in Pronto soccorso.

I tamponi processati negli ultimi due giorni nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 174.

I pazienti ricoverati al Perrino sono 25, dei quali 2 in Rianimazione. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in strutture post covid, i negativizzati a domicilio.

UFFICIO STAMPA ASL BR