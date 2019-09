Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare con soddisfazione di aver stretto una nuova partnership con ‘Io Bimbo’, la più grande catena di distribuzione specializzata di prodotti per le mamme in attesa e i bimbi in crescita nel settore dell’infanzia da zero a tre anni.

‘Io Bimbo’ entra nella famiglia biancoazzurra in qualità di Top Sponsor, sposando il progetto cestistico della più importante realtà di pallacanestro del Sud Italia. I collaboratori e addetti dei punti di vendita di Brindisi e Surbo indosseranno infatti una t-shirt personalizzata Happy Casa Brindisi sul posto di lavoro. Una sinergia di valori e intenti a 360° per il presente e futuro.

L’azienda si avvale di un network costituito da oltre 50 negozi dislocati su tutto il territorio nazionale.

Io Bimbo è presente a Brindisi in via E.Fermi 2 e a Surbo (Le) in via dell’Artigianato a pochi passi dal Centro Commerciale Ipercoop La Mongolfiera con due megastore di oltre 1000mq dedicati interamente alla prima infanzia.​

Il gruppo, oltre a distribuire gli articoli dei migliori brand presenti sul mercato, dal 2006 propone un’ampia offerta di prodotti con il proprio marchio “Io bimbo”, suddivisi in varie tipologie: Io aspetto, Io pulito, Io sicuro, Io sogno, Io viaggio e Io mi vesto.

Ogni linea è stata studiata e sviluppata per seguire in maniera attenta e completa il percorso di crescita e benessere del bambino: dalla gestazione, alle prime pappe, ai primi passi.

L’offerta delle migliori marche a prezzi competitivi, l’esigenza della migliore qualità e l’eccellenza nell’assistenza clienti da parte di personale esperto, fanno di ‘Io Bimbo’ un Brand unico nel settore. L’attenzione al design e la praticità delle soluzioni proposte completano il profilo di un gruppo che, grazie a un’organizzazione snella e dinamica, può coniugare eccellenza e competitività.

Diamo un caloroso benvenuto a ‘Io Bimbo’ nella nostra famiglia biancoazzurra #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi