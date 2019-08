Sono partiti nel pomeriggio di oggi gli allenamenti precampionato della Junior Fasano in preparazione per la stagione 2019/20, che avrà inizio ufficialmente il 7 settembre con l’esordio casalingo contro il Merano. I ragazzi agli ordini del tecnico Francesco Ancona e del preparatore atletico Giovanni Musa, a partire da lunedì si alleneranno inoltre in doppia seduta: mattutina al Vito Curlo, pomeridiana nella palestra Zizzi. Novità riguardanti la rosa saranno infine comunicate nei prossimi giorni.

“Con l’inizio della preparazione odierna possiamo parlare a giusta ragione di avvio di un nuovo ciclo – dichiara il presidente Francesco Renna – I tanti giovani in rosa avevano già mostrato al termine della scorsa stagione di saper far bene al cospetto di avversari ostici, e di avere potenzialità importanti, pertanto ci sembrava opportuno concedere loro nel prossimo campionato una grande opportunità, ponendoli al centro del progetto della prima squadra. Si respira tanto entusiasmo e da parte di noi dirigenti vi sono la massima fiducia e la consapevolezza di poter far bene, con le opportunità di crescita dei numerosi under che, se ben sfruttate, torneranno utili sia al nostro club che alla stessa nazionale. Auguro pertanto buon lavoro al mister, allo staff ed a tutti i ragazzi”.