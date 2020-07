Dopo una brevissima trattativa conclusa nelle scorse ore dal presidente Ivano Guarini, la New Virtus ufficializza la riconferma di coach Tonino Bray alla guida della squadra per la stagione 2020-21.

Grandissima soddisfazione nelle alte sfere gialloblu per il raggiungimento dell’accordo, che garantisce una guida esperta e capace al roster messapico, in via di definizione e per il quale nelle prossime settimane ci saranno importanti novità.

“Tonino era la nostra unica alternativa”, ammette il presidente Guarini, “Siamo contentissimi che il nostro coach abbia voluto proseguire l’avventura intrapresa lo scorso anno, crediamo di esserci assicurati il miglior prospetto possibile e speriamo di poter regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”.

“Accettare è stato semplice”, conferma coach Bray, “ci eravamo lasciati lo scorso anno con un accordo verbale che avevamo intenzione di rispettare da ambo le parti. L’obiettivo è proseguire sulla strada lasciata sfortunatamente a causa del Covid. Punteremo ad allestire una formazione agguerrita, tecnicamente valida e agonisticamente vivace. Mesagne è un po’ la mia seconda casa, mi trovo benissimo, l’ambiente è sano e carico di motivazioni. Qui ci sono tutte le condizioni per far crescere il movimento e ci aspettiamo tutti grandi cose”.

Con la conferma di Tonino Bray, dunque, la New Virtus si è assicurata il miglior tecnico della passata stagione, votato sui social da una platea di addetti ai lavori. Un punto di partenza importante per costruire una stagione piena di successi. Il nastro è stato tagliato, presto ci saranno importanti novità tra conferme e nuovi arrivi. La Virtus c’è.

Mauro Poci