Anche quest’anno il progetto Artistico Culturale “Bollenti spiriti” tutto lo spettacolo dal vivo formato da tanti ragazzi del territorio che con entusiasmo volontario , persegue, con un disegno culturale e di spettacolo di ampio respiro, in cui il cartellone intreccia grandi compagnie ospiti, eventi speciali, nuova drammaturgia, musica d’autore, la produzione delle realtà artistiche del territorio, il teatro per le famiglie, spettacoli per le scuole, laboratori, incontri con i protagonisti, percorsi di approfondimento.

“Un cartellone –per tutti i gusti e tutte le età dettati da una scelta che ha tenuto in considerazione non solo i nomi di rilievo di molti interpreti e registi, ma anche di tante compagnie e ragazzi, del territorio, scuole, e tante Associazioni e compagnie dei paesi limitrofi, così come i testi in grado di coniugare tradizione e innovazione”.

“Un progetto sostenuto dai ragazzi del laboratorio urbano “officina del sapere- Teatro Italia Carovigno- e da chi ormai da anni con passione e entusiasmo porta avanti questo progetto interamente gratuito” – ha ricordato Il Direttore Artistico Alessandro Versano – “rivolto a tutti i cittadini e come sempre pensato per i vari pubblici che frequentano le sale patrimonio artistico cittadino, Un concetto di teatro plurale e diversificato, aperto a tutti e accessibile a ciascuno, capace di proporre appuntamenti divertenti ma anche occasioni per riflessioni su temi di grande attualità”.

In questo complesso cantiere teatrale e culturale, “un cartellone che per gli attori presenti e i titoli proposti fa già venir voglia di tagliare i tempi di attesa per assistere alle varie rappresentazioni. Un programma, quindi, che ben risponde agli obiettivi culturali e vede per il contributo della cultura del territorio un traguardo importante, questo, affatto scontato, ma siamo riusciti a superare le difficoltà con entusiasmo e dedizione”

In calendario Tutti i Giovedi Rassegna “Cinema in Famiglia” ore 18.30

Sabato Musica- Musical- Cabaret ore 21.00

Domenica Commedia “Appuntamento con la risata” Ore 20.30

e tanto altro Solo alcuni dei tanti Appuntamenti

Diamo inizio a un’altra stagione e un’ altra fantastica Avventura ! Vi Aspettiamo !

Ufficio Informazioni

F _Teatro Italia Carovigno

Botteghino Lunedì- Giovedì 18.00 20.00

T – +39 348 2979189

E – pugliaspettacoli@gmail.com

Via Montegrappa, 54

72012 Carovigno