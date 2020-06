Questa mattina il presidente di Federalberghi Pierangelo Argentieri ha incontrato a Bari Leo Caroli, presidente della task force regionale per l’occupazione.

L’obiettivo è quello di trovare soluzioni immediate e durature a favore di tutti quei lavoratori del comparto turismo esclusi dai precedenti decreti ministeriali. “Abbiamo chiesto al presidente Leo Caroli di farsi portavoce presso il Governo di una proposta che preveda l’estensione della platea dei beneficiari dei sostegni al reddito”, spiega Pierangelo Argentieri che poi aggiunge “il settore del turismo è stato quello più colpito da questa pandemia e quindi ha bisogno di aiuti concreti ed immediati per i lavoratori e per le aziende”.

Il presidente Leo Caroli, dopo l’incontro con Argentieri ed una rappresentanza dei lavoratori, ha avviato da subito una linea diretta con il Ministero del lavoro.

Caroli sempre pronto nella tutela dei lavoratori pugliesi.