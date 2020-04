LEO FOR SAFETY AND SECURITY : TANTE UOVA DI CIOCCOLATO IN DONO AI BAMBINI IN DIFFICOLTA’ DELLA NOSTRA CITTA’

Il Leo Club Virgilio Brindisi, sempre con il sostegno dei Lions, quest’anno si sono impegnati a sostenere ospedali ed enti di primo soccorso sul territorio, con raccolte fondi volte a fornire strumentazioni aggiornate e moderne, spesso sacrificate a causa dei tagli alla spesa pubblica. Tagli che possono mettere in difficoltà i nostri operatori sanitari, risorsa importante per la nostra comunità come si sta constatando in questi giorni di emergenza.

Così nella settimana di Pasqua è stata lanciata una campagna di donazione online a quota libera, nell’ambito del Tema Operativo Nazionale Leo For Safety and Securety, a sostegno delle strutture ospedaliere per poter fornire i giusti mezzi ai sanitari per poter fronteggiare al meglio l’emergenza di questi mesi e per ogni donazione superiore a 5 euro si è donato un uovo ad un bambino, piccolo ospite di ospedale, comunità e case-famiglia del territorio.

In tutto sono state donate 100 uova ai più piccolini, segno che la comunità ha risposto positivamente all’invito lanciato dal Club, infinitamente grato ai donatori per il supporto ricevuto.